Премьер Молдавии выразила надежду на улучшение сотрудничества с Россией

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Премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила о готовности к диалогу по улучшению сотрудничества с Россией. Об этом она сообщила после заседания кабмина.
Премьер Молдавии выразила надежду на улучшение сотрудничества с Россией
  • Премьер-министр Молдавии Майя Санду
  • Reuters

«Мы открыты для диалога с Россией для улучшения экономического и торгового сотрудничества», — цитирует её Sputnik Молдова.

При этом премьер подчеркнула, что основа правительственной программы — это соглашение об ассоциации с ЕС.

Ранее российский лидер Владимир Путин выразил надежду на скорое разрешение внутренних противоречий в Молдавии и дальнейшее сотрудничество в интересах двух стран.

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