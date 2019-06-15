Премьер Молдавии выразила надежду на улучшение сотрудничества с Россией
- Премьер-министр Молдавии Майя Санду
- Reuters
«Мы открыты для диалога с Россией для улучшения экономического и торгового сотрудничества», — цитирует её Sputnik Молдова.
При этом премьер подчеркнула, что основа правительственной программы — это соглашение об ассоциации с ЕС.
Ранее российский лидер Владимир Путин выразил надежду на скорое разрешение внутренних противоречий в Молдавии и дальнейшее сотрудничество в интересах двух стран.