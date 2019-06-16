Лолита отреагировала на слова украинского блогера про шутку о Крыме

Короткая ссылка
Певица Лолита Милявская отреагировала на заявление украинского блогера Татьяны Микитенко, которая напомнила о шутке российского продюсера Александра Цекало про Крым и Карпаты в новогодней программе 1999 года.

«С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт «Академия» потомками Нострадамуса! Очень смешная шутка! А вообще, смотрю ролик и думаю: какая же я была красотка!» — заявила Милявская в интервью kp.ru.

Ранее Микитенко в рамках фестиваля «Днепровский пост» вспомнила о шутке Цекало, который иронично заявил, что в 2000 году Украина отдаст России Крым и «ещё будет приставать, чтоб Карпаты забрали».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить