Лолита отреагировала на слова украинского блогера про шутку о Крыме

Певица Лолита Милявская отреагировала на заявление украинского блогера Татьяны Микитенко, которая напомнила о шутке российского продюсера Александра Цекало про Крым и Карпаты в новогодней программе 1999 года.

«С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт «Академия» потомками Нострадамуса! Очень смешная шутка! А вообще, смотрю ролик и думаю: какая же я была красотка!» — заявила Милявская в интервью kp.ru.

Ранее Микитенко в рамках фестиваля «Днепровский пост» вспомнила о шутке Цекало, который иронично заявил, что в 2000 году Украина отдаст России Крым и «ещё будет приставать, чтоб Карпаты забрали».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.