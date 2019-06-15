Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма

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Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
  • © MARUV/Facebook

Как отмечает «Обозреватель», на просьбу артистки предложить другой вопрос корреспондент повторил заданный ранее.

«Так, всё, пока всем», — сказала Maruv и ушла на репетицию.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

В марте певица Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, из-за ряда причин отказавшаяся от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение» в Израиле, побывала в России.

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