Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
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Как отмечает «Обозреватель», на просьбу артистки предложить другой вопрос корреспондент повторил заданный ранее.
«Так, всё, пока всем», — сказала Maruv и ушла на репетицию.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
В марте певица Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, из-за ряда причин отказавшаяся от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение» в Израиле, побывала в России.