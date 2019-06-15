Цекало напомнили о шутке про Крым
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- РИА Новости
По её словам, шутка прозвучала в ходе новогодней программы 1999 года, где Цекало иронично перечислял, что изменится в жизни жителей России в 2000 году.
В свою очередь, экс-супруга Цекало Лолита Милявская делала вид, что разделяет позицию мужа.
«Украина отдаст Крым и ещё будет приставать, чтоб Карпаты забрали», — приводит высказывание Микитенко РИА Новости.
Ранее украинская певица Анна Корсун, известная как Maruv, в ходе интервью отказалась отвечать на вопрос журналиста канала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.