Цекало напомнили о шутке про Крым

Украинский блогер Татьяна Микитенко в рамках фестиваля «Днепровский пост» напомнила о шутке российского продюсера Александра Цекало про Крым и Карпаты.

По её словам, шутка прозвучала в ходе новогодней программы 1999 года, где Цекало иронично перечислял, что изменится в жизни жителей России в 2000 году.

В свою очередь, экс-супруга Цекало Лолита Милявская делала вид, что разделяет позицию мужа.

«Украина отдаст Крым и ещё будет приставать, чтоб Карпаты забрали», — приводит высказывание Микитенко РИА Новости.

Ранее украинская певица Анна Корсун, известная как Maruv, в ходе интервью отказалась отвечать на вопрос журналиста канала «1+1» относительно принадлежности Крыма.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.