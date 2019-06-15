На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»

Специалисты «Укртранснафты» ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», по которому топливо из России поступает в страны Европы.

«14 июля в 14:20 специалисты «Укртранснафты» обнаружили повреждения на второй очереди нефтепровода Броды — Госграница («Дружба»). Злоумышленники встроили в трубу шланг длиной 250 м и провели его по поверхности земли», — говорится в заявлении оператора в Facebook.

Второе повреждение, как уточняется, было обнаружено впоследствии примерно в 50 км от первого.

К настоящему времени, по данным компании, все нелегальные врезки ликвидированы.

9 июня в российской компании «Транснефть» сообщили, что соответствующая технологическим стандартам качества нефть из России стала поступать в Польшу через Белоруссию по трубопроводу «Дружба».

21 мая Украина возобновила транзит нефти по «Дружбе» в страны ЕС.