На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»
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«14 июля в 14:20 специалисты «Укртранснафты» обнаружили повреждения на второй очереди нефтепровода Броды — Госграница («Дружба»). Злоумышленники встроили в трубу шланг длиной 250 м и провели его по поверхности земли», — говорится в заявлении оператора в Facebook.
Второе повреждение, как уточняется, было обнаружено впоследствии примерно в 50 км от первого.
К настоящему времени, по данным компании, все нелегальные врезки ликвидированы.
9 июня в российской компании «Транснефть» сообщили, что соответствующая технологическим стандартам качества нефть из России стала поступать в Польшу через Белоруссию по трубопроводу «Дружба».
21 мая Украина возобновила транзит нефти по «Дружбе» в страны ЕС.