В ДНР заявили о двух пострадавших при обстрелах со стороны ВСУ

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В Управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщили, что два жителя посёлка Александровка получили ранения в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.

«Сегодня в 21:15 в результате прямого попадания 82-мм мины получил повреждение жилой дом по улице Горького, 10 и получила множественные осколочные ранения хозяйка дома, 1943 года рождения», — приводит Донецкое агентство новостей сообщение.

Также, по данным ведомства, «в результате попадания мины в районе дома №8 по улице Левченко, получил минно-взрывную травму и осколочное ранение правого бедра мужчина 1961 года рождения».

Ранее представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что Васильевская насосная станция была обесточена после обстрела со стороны ВСУ.

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