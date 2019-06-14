Эксперт оценил предложение Украины о поставке газа в Молдавию

Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с RT прокомментировал предложение «Укртрансгаза» о поставке газа в Молдавию из Евросоюза через Украину.

«Если Украина не перекроет транзит с 1 января 2020 года, то никаких проблем с поставкой российского газа в Молдавии не будет. Предложение Украины может быть похоже на шантаж», — заявил Гривач.

Он объяснил, что подобные предложения со стороны Украины можно объяснить интересами других участников газового рынка.

«У Украины нет таких возможностей, чтобы от себя вредить европейскому газовому рынку и стабильности поставок газа в Европу. В этом есть заинтересованность серьёзного игрока, который имеет влияние на Украину, — Соединённых Штатов, которые хотят организовать кризис с российским газом на европейском рынке», — добавил эксперт.

Ранее «Укртрансгаз» предложил Молдавии наладить поставки газа из Евросоюза через украинскую газотранспортную систему в связи с задержкой строительства газопровода из Румынии.