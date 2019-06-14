В КС Украины предоставили документы о коалиции в Верховной раде

Председатель Верховной рады Андрей Парубий передал в Конституционный суд (КС) Украины документы, касающиеся парламентской коалиции.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Эспрессо».

Как отметил спикер, данные документы подтверждают наличие коалиции до момента выхода из неё фракции «Народный фронт».

«Я передал как председатель Верховной рады Украины в суд несколько важных документов: это документ о численности двух фракций… Все заявления, которые поступали в аппарат Верховной рады о выходе из коалиции… Коалиция на момент своего создания насчитывала 302 народных депутата», — цитирует его «112 Украина».

По словам спикера, он, в частности, передал в суд заявления всех народных депутатов, которые написали о своём выходе из коалиции.

«И если количество этих заявлений отнять от цифры 302 — тоже выходит более, чем 226, что подтверждает, что на момент выхода из коалиции «Народного фронта» коалиция существовала», — добавил Парубий.

Парубий отметил, что до выхода «Народного фронта» коалиция состояла не только из двух фракций, но и из внефракционных депутатов Рады.

Ранее Конституционный суд Украины потребовал представить доказательства отсутствия коалиции в Верховной раде в течение более чем 30 дней, на основании чего президент страны Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента.

11 июня представитель президента Украины в Конституционном суде Фёдор Вениславский заявил, что КС должен принять решение по законности роспуска Рады не позднее 29 июня 2019 года.