Эксперт оценил слова Саакашвили о готовности защищать Украину
- Reuters
«Непонятно, кому нужен этот цирк. Все прекрасно понимают, что данное заявление просто болтовня. Если Саакашвили ещё и на линию фронта полезет, сомневаюсь, что он дойдёт до места, где будет реальная опасность. Если и доползёт, то это будет сопровождаться угрозой для тех, кто находится рядом с ним. Такого артиста разговорного жанра, конечно, надо будет спасать», — сказал эксперт.
Дудчак также отметил, что подобного рода речи давно не интересуют никого на Украине.
«Всем важен мир. Лучше бы Саакашвили защищал украинских граждан не с оружием в руках, а помощью в восстановлении спокойной обстановки в стране», — заключил он.
Ранее Саакашвили заявил, что встал на учёт в Святошинском военкомате Киева, «годен к военной службе, поэтому готов с оружием в руках защищать Украину».