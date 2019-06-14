Эксперт оценил слова Саакашвили о готовности защищать Украину

Политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал RT заявление бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что он встал на учёт в Святошинском военкомате Киева и готов «защищать Украину».

«Непонятно, кому нужен этот цирк. Все прекрасно понимают, что данное заявление просто болтовня. Если Саакашвили ещё и на линию фронта полезет, сомневаюсь, что он дойдёт до места, где будет реальная опасность. Если и доползёт, то это будет сопровождаться угрозой для тех, кто находится рядом с ним. Такого артиста разговорного жанра, конечно, надо будет спасать», — сказал эксперт.

Дудчак также отметил, что подобного рода речи давно не интересуют никого на Украине.

«Всем важен мир. Лучше бы Саакашвили защищал украинских граждан не с оружием в руках, а помощью в восстановлении спокойной обстановки в стране», — заключил он.

Ранее Саакашвили заявил, что встал на учёт в Святошинском военкомате Киева, «годен к военной службе, поэтому готов с оружием в руках защищать Украину».