В Совфеде оценили решение Киева по кораблям в Керченском проливе

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление начальника генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслана Хомчака о том, что Киев не намерен пока рассматривать идею нового прохода своих ВМС через Керченский пролив.

«Совершенно здравое заявление. Это как раз то, что способствует снижению напряжённости в бассейне Азовского моря и восстановлению нормальных отношений в вопросах прохождения через Керченский пролив между Россией и Украиной, которые были, безусловно, нарушены многими делами, в том числе и провокацией, которую устроила Украина», — считает сенатор.

Он также отметил, что Хомчак делает уже не первое заявление, которое свидетельствует о том, что на Украине есть понимание реальной обстановки, которая складывается не только в районе Азовского моря, но и в Донбассе.

«Ряд верных заявлений звучат и от окружения Зеленского. Сам президент тоже говорит правильные вещи об обмене пленными. Надо посмотреть, что последует за словами, какие будут предприниматься действия. Если они не будут расходиться, есть надежда, что отношения между Россией и Украиной восстановятся», — сказал Цеков.

Ранее Хомчак заявил, что Украина не намерена пока рассматривать идею нового прохода своих ВМС через Керченский пролив.