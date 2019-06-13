В ГД оценили позицию Киева по проходу кораблей в Керченском проливе
- РИА Новости
«Разумное заявление, оно смягчает ожидание новых провокаций, которое давило на этот регион в течение всего периода после неудавшейся провокации в Керченском проливе, которая была пресечена известным образом», — сказал он.
По словам Затулина, заявление нового начальника Генштаба Украины говорит о том, что не планируется подобных действий в ближайшее время.
«Но в целом можно только приветствовать желание вернуться к правилам судоходства в Керченском проливе», — заключил депутат.
Ранее Хомчак заявил, что Украина не намерена пока рассматривать идею нового прохода своих ВМС через Керченский пролив.
В апреле глава Минобороны Украины Степан Полторак отмечал, что осуществлять проход кораблей через Керченский пролив стоит только после «готовности ВМС и международных партнёров» Киева.