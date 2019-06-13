В ГД оценили позицию Киева по проходу кораблей в Керченском проливе

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал RT заявление начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака о том, что Киев пока не намерен рассматривать идею нового прохода кораблей через Керченский пролив.

«Разумное заявление, оно смягчает ожидание новых провокаций, которое давило на этот регион в течение всего периода после неудавшейся провокации в Керченском проливе, которая была пресечена известным образом», — сказал он.

По словам Затулина, заявление нового начальника Генштаба Украины говорит о том, что не планируется подобных действий в ближайшее время.

«Но в целом можно только приветствовать желание вернуться к правилам судоходства в Керченском проливе», — заключил депутат.

Ранее Хомчак заявил, что Украина не намерена пока рассматривать идею нового прохода своих ВМС через Керченский пролив.

В апреле глава Минобороны Украины Степан Полторак отмечал, что осуществлять проход кораблей через Керченский пролив стоит только после «готовности ВМС и международных партнёров» Киева.