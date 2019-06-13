Полиция на Украине перейдёт на усиленный режим работы перед выборами
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что глава Национальной полиции Украины Сергей Князев указал, что к охране правопорядка в этот период планируется привлечь около 70 тыс. полицейских.
23 мая указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Рады и назначении досрочных выборов вступил в силу. Со своей стороны, спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что документ противоречит законодательству и может привести страну к конституционному кризису.
24 мая ЦИК утвердила план проведения досрочных выборов в Раду 21 июля.