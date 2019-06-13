Полиция на Украине перейдёт на усиленный режим работы перед выборами

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Подразделения Национальной полиции Украины с 15 по 28 июля будут нести службу в усиленном режиме в связи с внеочередными выборами в Верховную раду.
Полиция на Украине перейдёт на усиленный режим работы перед выборами
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что глава Национальной полиции Украины Сергей Князев указал, что к охране правопорядка в этот период планируется привлечь около 70 тыс. полицейских.

23 мая указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Рады и назначении досрочных выборов вступил в силу. Со своей стороны, спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что документ противоречит законодательству и может привести страну к конституционному кризису. 

24 мая ЦИК утвердила план проведения досрочных выборов в Раду 21 июля.

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