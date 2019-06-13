Эксперт оценил слова депутата Рады о грозящей Украине катастрофе из-за Зеленского

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады, одного из основателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича о том, что президент Украины Владимир Зеленский ведёт страну к катастрофе.

«Во-первых, Зеленский пока никуда Украину не ведёт, потому что ему фактически не принадлежит большая часть рычагов власти и установит он их только после парламентских выборов. Во-вторых, есть очень сложная проблема, которая заключается в том, что за последние пять лет украинскую власть захватил крайне националистический элемент. Его нельзя просто отменить указом», — сказал Брутер.

По словам эксперта, перед Зеленским стоит очень сложная задача — «решить проблемы Украины в рамках того государства, которое ему досталось».

«Хочет он переговоров с Россией или нет, ему придётся считаться с той действительностью, которая есть, и президенту об этом напоминают на каждом шагу. Поэтому Рабинович неправ. У Зеленского ещё есть возможность решить те задачи, которые хочет украинское общество. Но проблема очень сложная», — заключил он.

Ранее Рабинович заявил, что Зеленский ведёт страну к катастрофе.

Депутат отметил, что пока от администрации президента он видит лишь намерение продолжать внутриукраинский конфликт в Донбассе.