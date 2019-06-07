Зеленский пообещал жёсткий ответ бойцов ВСУ на обстрелы в Донбассе
- Reuters
«Обстрелы украинских военных — очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ — вооружённые силы Украины будут отвечать жёстко и в соответствии с ситуацией», — цитирует Зеленского его пресс-служба.
По его словам, в ситуации с применением артиллерии речь идёт о «вопиющем» нарушении Минских соглашений.
Глава государства подчеркнул, что позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твёрдой и неизменной.
Ранее представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил ввести запрет на открытие ответного огня. Спикер Верховной рады Андрей Парубий сказал, что это является путём к капитуляции и неприемлемо для Украины.