Парубий предрёк капитуляцию в случае запрета ответного огня в Донбассе
- РИА Новости
«Я лично хочу сообщить новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому, что запрет стрелять в ответ — это не путь к миру, это путь к капитуляции. И мы не позволим капитуляции Украины», — цитирует ТАСС парламентария.
По его словам, глава государства должен скорректировать свою позицию по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. Депутат призвал его «иметь уважение к украинским воинам».
Ранее в ОБСЕ заявили, что представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма выступил с предложением снять экономическую блокаду Донбасса.
Соответствующую инициативу планируется обсудить в ходе заседания группы 19 июня.
Он призвал документально прописать «не стрелять в ответ» в Донбассе, а также предложил ввести запрет на обстрел гражданских объектов.