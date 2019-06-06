Парубий предрёк капитуляцию в случае запрета ответного огня в Донбассе

Спикер Верховной рады Андрей Парубий в ходе заседания парламента предупредил, что возможный запрет на «стрельбу в ответ» в Донбассе станет путём к капитуляции.

«Я лично хочу сообщить новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому, что запрет стрелять в ответ — это не путь к миру, это путь к капитуляции. И мы не позволим капитуляции Украины», — цитирует ТАСС парламентария.

По его словам, глава государства должен скорректировать свою позицию по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. Депутат призвал его «иметь уважение к украинским воинам».

Ранее в ОБСЕ заявили, что представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма выступил с предложением снять экономическую блокаду Донбасса.

Соответствующую инициативу планируется обсудить в ходе заседания группы 19 июня.

Он призвал документально прописать «не стрелять в ответ» в Донбассе, а также предложил ввести запрет на обстрел гражданских объектов.