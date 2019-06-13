В Раде заявили о грозящей Украине катастрофе из-за политики Зеленского
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По его словам, пока он видит лишь намерение продолжать конфликт в Донбассе.
«То, что сейчас происходит, — это полная профессиональная катастрофа, и мы к этому идём. Нельзя разрывать всё, что хоть чуть-чуть ещё шевелится», — сказал нардеп в эфире телеканала «112 Украина».
Как отметил Рабинович, Украине нельзя разрывать связи с восточными партнёрами, ей надо стать независимым государством, «Швейцарией Восточной Европы, торгующей и с Востоком, и с Западом».
Ранее Зеленский заявил, что украинские военные будут жёстко реагировать на обстрелы в Донбассе. При этом он заверил, что на дипломатическом уровне Киев продолжит настаивать на прекращении огня.