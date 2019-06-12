Гройсман поручил закупать уголь украинских шахт из-за долгов горнякам

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил разблокировать закупки угля с шахт в Львовской области и сделать его приоритетным для государственных энергокомпаний,. Данное решение принято для того, чтобы погасить задолженность по зарплатам перед горняками.

«Во время встречи премьер-министр дал поручение министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику, а также руководству Фонда госимущества разблокировать закупки и сделать уголь государственных шахт приоритетным для государственных энергокомпаний», — говорится в сообщении пресс-службы.

Гройсман также поручил Госаудитслужбе провести проверку формирования себестоимости угля на государственных шахтах.

Ранее один из основателей украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко прокомментировал ситуацию с невыплатой зарплаты шахтёрам на Украине. По словам политика, у него в голове не укладывается, «как можно месяцами людям не платить зарплату, заставлять голодными идти в шахту и что-то с них ещё требовать».