Депутат оценил реакцию Климкина на возможное возвращение России в ПАСЕ

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что в случае возвращения российской делегации в ПАСЕ без выполнения Россией каких-либо условий Украина будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европы.

«Украина сегодня — самый скандальный член ПАСЕ: чуть что не по-украински — так сразу истерики с заламыванием рук и причитаниями. Какие шаги предпримет Украина? Разве что бойкот объявят. Впрочем, не исключаю, что после такого демарша в Совете Европы будет создана атмосфера для диалога, сбалансированного и понятного. Так что угрозы господина Климкина и возможная реакция официального Киева скорее принесут спокойствие в Совет Европы и тем самым дадут делегатам конструктивно работать», — отметил парламентарий.

Ранее Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ.