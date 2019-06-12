Эксперт оценил заявление Тимошенко о «падении» экономики Украины

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Анастасия Румянцева
Политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал RT заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о «падении» экономики Украины.
Эксперт оценил заявление Тимошенко о «падении» экономики Украины
  • РИА Новости

По словам Тимошенко, бюджет Украины перестал получать плановые доходы от налогов и в настоящее время «пополняется на значительную часть печатными эмиссионными деньгами Национального банка».

Дудчак отметил, что экономика страны в настоящее время действительно находится в сложном положении. 

«Процесс, который идёт с начала 2014 года, умышленно разрушалась экономика. Подписание соглашения с ЕС об ассоциации и зоне свободной торговли — это мощный гвоздь в крышку гроба украинской экономики. Очень выросло и отрицательное сальдо внешнеторгового баланса, импорт растёт большими темпами, чем экспорт, валюта в страну поступают благодаря работающим украинцам за рубежом. То, что Тимошенко констатирует, — это вещи очевидные», — отметил Дудчак.

Он добавил, что то руководство, которое было в стране последние пять лет, достойно критики, но, как пояснил эксперт, даже если сейчас поставить Тимошенко во главе государства, она бы «вряд ли что-то сделала».

По мнению Дудчака, можно предположить, что идёт эмиссия гривны.

«Курс можно держать в принципе пока что… Можно повышать учетную ставку Национального банка, но это убьёт кредитование экономики. Беда в том, что убиваются целые отрасли. На каком-то этапе могут решить проблему путём эмиссии, но это опять же будет иметь свои последствия», — заключил аналитик.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала о «падении» экономики Украины.

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