Зеленский назначил и.о. глав 12 областных администраций
- Reuters
Соответствующие указы опубликованы сайте главы государства.
В частности, согласно указам, временно исполнять обязанности председателя Волынской обладминистрации будет Александр Киричук, Запорожской — Элла Слепян, Закарпатской — Иван Дуран, Ивано-Франсковской — Мария Савка.
Ранее Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций.
В начале июня украинский лидер заявил о «нокдауне» политической системы на Украине и предложил её «нокаутировать».
В Совфеде заявили в беседе с RT, что речь Зеленского основана на предвыборных технологиях и нацелена на получение большего доверия избирателей.