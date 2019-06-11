Зеленский назначил и.о. глав 12 областных администраций

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав 12 областных государственных администраций.

Соответствующие указы опубликованы сайте главы государства.

В частности, согласно указам, временно исполнять обязанности председателя Волынской обладминистрации будет Александр Киричук, Запорожской — Элла Слепян, Закарпатской — Иван Дуран, Ивано-Франсковской — Мария Савка.

Ранее Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций.

В начале июня украинский лидер заявил о «нокдауне» политической системы на Украине и предложил её «нокаутировать».

В Совфеде заявили в беседе с RT, что речь Зеленского основана на предвыборных технологиях и нацелена на получение большего доверия избирателей.