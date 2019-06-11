Парламент Молдавии одобрил изменения в избирательной системе

Парламент Молдавии принял в первом чтении законопроект о внесении изменений в Кодекс о выборах, которые предусматривают аннулирование смешанной избирательной системы и возврат к пропорциональной.

Reuters

«Проект одобрен в первом чтении практически единогласно», — цитирует Sputnik Moldova спикера Зинаиду Гречаную. Как пояснил глава юридической комиссии Сергей Литвиненко, аннулирование смешанной системы вызвано тем, что она была принята вопреки рекомендациям Венецианской комиссии. Кроме того, депутаты решили вернуться к практике «дня тишины» перед выборами. В течение десяти дней парламентарии смогут дополнить законопроект рекомендациями, информирует агентство. Ранее президент Молдавии Игорь Додон аннулировал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.