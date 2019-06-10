Токаев: я полнокровный президент, а не транзитный пассажир
- Reuters
«Я против слова «транзит», поэтому, когда я давал интервью российскому телевидению, я как бы немного потроллил, сказав «транзит по-казахски». Что такое транзит? Это значит, что я транзитный пассажир, что ли? Или попутчик? Нет. Я считаю себя полнокровным президентом Казахстана», — приводит РИА Новости слова Токаева.
Он призвал перестать повторять слово «транзит».
«Я не попутчик, я не транзитёр, не собираюсь менять ни поезд, ни самолёт, ни пересаживаться в другое движущееся средство. Давайте покончим с этим словом «транзит». Выборы состоялись, президент избран», — заключил Токаев.
Ранее Центризбирком Казахстана опубликовал предварительные результаты президентских выборов, согласно которым Касым-Жомарт Токаев побеждает по итогам голосования с 70,76% голосов.
Президент России Владимир Путин поздравил Токаева с победой.