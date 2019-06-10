Токаев: я полнокровный президент, а не транзитный пассажир

Короткая ссылка
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что он является «полнокровным» главой государства, а не «транзитным пассажиром».
Токаев: я полнокровный президент, а не транзитный пассажир
  • Reuters

«Я против слова «транзит», поэтому, когда я давал интервью российскому телевидению, я как бы немного потроллил, сказав «транзит по-казахски». Что такое транзит? Это значит, что я транзитный пассажир, что ли? Или попутчик? Нет. Я считаю себя полнокровным президентом Казахстана», — приводит РИА Новости слова Токаева.

Он призвал перестать повторять слово «транзит».

«Я не попутчик, я не транзитёр, не собираюсь менять ни поезд, ни самолёт, ни пересаживаться в другое движущееся средство. Давайте покончим с этим словом «транзит». Выборы состоялись, президент избран», — заключил Токаев.

Ранее Центризбирком Казахстана опубликовал предварительные результаты президентских выборов, согласно которым Касым-Жомарт Токаев побеждает по итогам голосования с 70,76% голосов.

Президент России Владимир Путин поздравил Токаева с победой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить