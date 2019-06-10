В Совфеде оценили усиление контроля на украинско-молдавской границе

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Кирилл Горшенин, Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT усиление СБУ контрольного режима на пропускном пункте на границе с Молдавией с целью недопущения въезда в Кишинёв «радикально настроенных граждан России».
В Совфеде оценили усиление контроля на украинско-молдавской границе
  • © sf_press / Flickr

«Совершенно понятно, что идут сложные процессы внутри Молдавии. Мы сторонники того, чтобы ни в коем случае не вмешиваться в эту ситуацию, потому что мы понимаем, что нужно, чтобы молдавская ситуация развивалась в полном соответствии с молдавской конституцией», — заявил сенатор.

Он отметил, что данное решение Украины является дестабилизационным по отношению к молдавской ситуацией.

«Украина, как ни странно, перекладывая ответственность на Россию сама, подыгрывает тем силам, которые хотели бы дестабилизировать нынешнюю ситуацию в Молдавии, в чём крайне не заинтересована Российская Федерация», — подчеркнул Морозов.

Ранее Служба безопасности Украины усилила контрольный режим на пропускном пункте на границе с Молдавией с целью недопущения въезда в Кишинёв «радикально настроенных граждан России».

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