В Совфеде оценили усиление контроля на украинско-молдавской границе
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«Совершенно понятно, что идут сложные процессы внутри Молдавии. Мы сторонники того, чтобы ни в коем случае не вмешиваться в эту ситуацию, потому что мы понимаем, что нужно, чтобы молдавская ситуация развивалась в полном соответствии с молдавской конституцией», — заявил сенатор.
Он отметил, что данное решение Украины является дестабилизационным по отношению к молдавской ситуацией.
«Украина, как ни странно, перекладывая ответственность на Россию сама, подыгрывает тем силам, которые хотели бы дестабилизировать нынешнюю ситуацию в Молдавии, в чём крайне не заинтересована Российская Федерация», — подчеркнул Морозов.
Ранее Служба безопасности Украины усилила контрольный режим на пропускном пункте на границе с Молдавией с целью недопущения въезда в Кишинёв «радикально настроенных граждан России».