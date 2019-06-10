СБУ усилила контроль за въезжающими с Украины в Молдавию россиянами

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Служба безопасности Украины усилила контрольный режим на пропускном пункте на границе с Молдавией с целью недопущения въезда в Кишинёв «радикально настроенных граждан России», сообщает пресс-служба ведомства.
СБУ усилила контроль за въезжающими с Украины в Молдавию россиянами
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«С целью недопущения обострения ситуации в Кишинёве, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, временно усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдавию через территорию Украины в отношении радикально настроенных граждан России», — говорится в сообщении на сайте СБУ.

В ведомстве подчеркнули, что Украина внимательно следит за развитием ситуации в Молдавии и постоянно контактирует с коллегами в этой стране для обеспечения стабильности в регионе.

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT посоветовал Украине «разобраться со своим сценарием», прежде чем давать указания соседям.

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