СБУ усилила контроль за въезжающими с Украины в Молдавию россиянами
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«С целью недопущения обострения ситуации в Кишинёве, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, временно усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдавию через территорию Украины в отношении радикально настроенных граждан России», — говорится в сообщении на сайте СБУ.
В ведомстве подчеркнули, что Украина внимательно следит за развитием ситуации в Молдавии и постоянно контактирует с коллегами в этой стране для обеспечения стабильности в регионе.
Ранее МИД Украины призвал не допустить реализацию «российского сценария федерализации» Молдавии.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT посоветовал Украине «разобраться со своим сценарием», прежде чем давать указания соседям.