Парламентские выборы в Южной Осетии признаны состоявшимися
- Reuters
«На 18:00 явка избирателей составила 55,6%. Выборы депутатов парламента Южной Осетии седьмого созыва состоялись», — цитирует Плиеву ТАСС.
По закону порог явки на выборах в парламент Южной Осетии должен быть не менее 50%.
Ранее сообщалось, что 9 июня в рамках выборов в парламент республики открылись 77 избирательных участков, в том числе в Москве, в Северной Осетии и в Сухуме.
ЦИК Южной Осетии зарегистрировала рекордные 188 кандидатов в депутаты, включая представителей семи партий и самовыдвиженцев.