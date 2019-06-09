Парламентские выборы в Южной Осетии признаны состоявшимися

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Явка на парламентских выборах в Южной Осетии на 18:00 составила 55,6%, выборы признаны состоявшимися. Об этом объявила председатель ЦИК республики Белла Плиева.
Парламентские выборы в Южной Осетии признаны состоявшимися
  • Reuters

«На 18:00 явка избирателей составила 55,6%. Выборы депутатов парламента Южной Осетии седьмого созыва состоялись», — цитирует Плиеву ТАСС.

По закону порог явки на выборах в парламент Южной Осетии должен быть не менее 50%.

Ранее сообщалось, что 9 июня в рамках выборов в парламент республики открылись 77 избирательных участков, в том числе в Москве, в Северной Осетии и в Сухуме.

ЦИК Южной Осетии зарегистрировала рекордные 188 кандидатов в депутаты, включая представителей семи партий и самовыдвиженцев.

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