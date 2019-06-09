В Южной Осетии началось голосование на выборах в парламент

В Южной Осетии началось голосование на парламентских выборах, все избирательные участки открылись вовремя. Об этом информирует Центральная избирательная комиссия республики.

«Голосование началось вовремя и без происшествий», — цитирует сообщение ЦИК Sputnik Южная Осетия.

В рамках выборов 9 июня будет работать 77 избирательных участков, в том числе 73 на территории Южной Осетии, один участок в Москве, два в консульстве республики в Северной Осетии и ещё один в абхазской столице Сухуме.

Отмечается, что ЦИК на этих выборах зарегистрировала рекордное количество кандидатов в депутаты — 188. В их числе представители семи политических партий и самовыдвиженцы.

Ранее началось голосование на президентских выборах в Казахстане.