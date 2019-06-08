В Госдуме оценили слова Зеленского о «пробивании дна» Радой

Короткая ссылка
Кирилл Горшенин
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT видеообращение президента Украины Владимира Зеленского к депутатам Верховной рады.
В Госдуме оценили слова Зеленского о «пробивании дна» Радой
  • ©duma.gov.ru

В видеообращении Зеленский заявил, что депутаты Рады «продолжают пробивать дно» в преддверии досрочных выборов в украинский парламент.

«У жителей Украины уже сложилось чёткое понимание того, что данная Рада является врагом своего народа, потому что она принимает деструктивные законы. Естественно, Зеленский, участвуя в этом тренде, с учётом того, как сказал наш президент (Владимир Путин. —RT ), неплохой артист, в ироничной форме высказывается о работе Верховной рады, о том, что она своими действиями всё больше вызывает отторжение у населения. Рада отвечает тем же, не принимая ни одно решение по запросам президента», — объяснил Водолацкий.

По словам депутата, такое противостояние будет длиться до выборов в Раду.

Парламентарий отметил, что конфронтация парламента и президента на Украине только отрицательно повлияет на состояние страны.

«Сегодня Украины находится на краю дефолта, экономика разваливается... Осенне-зимний период находится под угрозой срыва, потому что топлива нет, договора не заключены», — добавил депутат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем профиле в Facebook опубликовал видеообращение, в котором поблагодарил Верховную раду Украины за «пробивание дна».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить