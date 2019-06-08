Зеленский заявил, что Рада «пробивает дно»
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Соответствующее заявление Зеленский сделал в видеообращении, опубликованном в его Facebook.
По словам украинского президента, депутаты Рады «не вводят народ в заблуждение» и продолжают «оставаться собой», «прогуливая» и занимаясь «кнопкодавством».
«Спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно», — заявил он.
Глава украинского государства оценил текущий уровень поддержки депутатов Рады украинцами в 4%.
Также Зеленский заявил, что после принятия решения о роспуске Рады у него появились сомнения.