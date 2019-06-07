Зеленский назвал правильным своё решение о роспуске парламента

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Украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады за то, что они «своим плодотворным трудом» доказали, что его решение о роспуске парламента было правильным.
Зеленский назвал правильным своё решение о роспуске парламента
  • ©Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Спасибо, что своим плодотворным трудом доказываете всей стране, что решение о роспуске Рады было правильным», — цитирует телеканал «112 Украина» Зеленского. 

Он также рассказал о сомнениях после решения о роспуске Рады.

«После роспуска парламента у меня были мысли: а вдруг я ошибся? Возможно, я зря их распустил? Может, депутаты готовы работать и принимать важные решения? Что сделали депутаты за эти дни? Оставили мажоритарку, оставили неприкосновенность, оставили старых министров, оставили старых силовиков на должностях, оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение», — заявил Зеленский.

Ранее Верховная рада отказалась принять отставку главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, главы Министерства обороны страны Степана Полторака, главы украинского МИД Павла Климкина, также украинский парламент отказался включить в повестку дня законопроект о незаконном обогащении, который зарегистрировал Зеленский.

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