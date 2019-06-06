Новый посол России в Минске намерен углубить отношения с Белоруссией

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что намерен работать над углублением отношений двух стран.

«Установки, я думаю, которые дают главы государств, министры иностранных дел любому послу, — это сделать всё возможное, чтобы масштаб и глубина отношений наших стран — России и Беларуси — были ещё более результативными, чтобы это чувствовали люди», — приводит Интерфакс слова Мезенцева.

Он отметил, что ждёт интересной работы в Минске.

5 июня министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе встречи с новым послом России в стране Дмитрием Мезенцевым в Минске принял у него копии верительных грамот.