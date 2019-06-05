Мезенцев вручил копии верительных грамот главе МИД Белоруссии

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе встречи с новым послом России в стране Дмитрием Мезенцевым в Минске принял у него копии верительных грамот.
Мезенцев вручил копии верительных грамот главе МИД Белоруссии
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

«5 июня 2019 года министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей встретился с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым по случаю вручения им копий верительных грамот», — говорится в тексте.

Мезенцев прибыл в Минск в воскресенье, 2 июня.

В интервью газете «Известия» дипломат рассказал об огромном потенциале отношений Москвы и Минска.

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