В Госдуме оценили отказ Рады отправить Климкина в отставку
- Reuters
«Верховная рада жёстко заняла деструктивную позицию в отношении действующего президента Зеленского и все его предложения и поручения полностью отклоняются. Это было и по Владимиру Гройсману, по другим вопросам. Сегодня Рада стоит в оппозиции президенту. Депутаты хотят показать голосовавшим за Зеленского гражданам, что он не имеет политического веса», — сказал депутат.
Ранее Верховная рада отклонила проекты постановлений №10367 об отставке и №10346 об увольнении Климкина с должности главы Министерства иностранных дел.
Уточняется, что два соответствующих проекта постановления поддержали 141 и 137 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.