Арьев оценил возможное снятие блокады с Донбасса
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу Арьева в Twitter.
Уточняется, что свою позицию глава украинской делегации в ПАСЕ связал с призывом представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы к снятию блокады и запрету на ответный огонь в Донбассе.
Как написал Арьев у себя в микроблоге, по его мнению, односторонние уступки являются «сдачей национальной безопасности страны».
«Поэтому прекращение сопротивления и торговля в этих условиях — прямая измена Украине», — отметил он.
Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что снятие экономической блокады с Донбасса планируется обсудить в ходе заседания контактной группы 19 июня.
5 июня экс-президент Украины Пётр Порошенко потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского публично объяснить, почему украинская делегация намерена обсудить вопрос снятия экономической блокады с Донбасса.