Арьев оценил возможное снятие блокады с Донбасса

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев прокомментировал возможное снятие экономической блокады с Донбасса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу Арьева в Twitter.

Уточняется, что свою позицию глава украинской делегации в ПАСЕ связал с призывом представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы к снятию блокады и запрету на ответный огонь в Донбассе.

Как написал Арьев у себя в микроблоге, по его мнению, односторонние уступки являются «сдачей национальной безопасности страны».

«Поэтому прекращение сопротивления и торговля в этих условиях — прямая измена Украине», — отметил он.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что снятие экономической блокады с Донбасса планируется обсудить в ходе заседания контактной группы 19 июня.

5 июня экс-президент Украины Пётр Порошенко потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского публично объяснить, почему украинская делегация намерена обсудить вопрос снятия экономической блокады с Донбасса.