Ющенко заподозрили в причастности к растрате 540 миллионов гривен

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Генеральная прокуратура Украины вручила бывшему президенту страны Виктору Ющенко подозрение в растрате 540 млн гривен.
Ющенко заподозрили в причастности к растрате 540 миллионов гривен
  • Reuters

Об этом сообщают «Украинские новости».

Как указывает агентство, Генпрокуратура также подозревает его в пособничестве бывшему президенту Украины Виктору Януковичу в завладении резиденцией «Межигорье».

Уточняется, что бывший украинский лидер отказался отвечать на какие-либо вопросы в ходе допроса.

«Он воспользовался своим правом и отказался давать показания», — сказал представитель Генпрокуратуры.

Ранее в ГБР подтвердили открытие уголовного производства по очередному заявлению против экс-президента Украины Петра Порошенко.

Порошенко, комментируя начатые против него расследования, заявил, что часть из них инициирована представителями пятой колонны.

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