В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.

«Пока рано говорить о том, что выбранная бывшим украинским лидером Петром Порошенко политическая линия уходит с Украины, для этого нужно время. Что касается Червоненко, он последние четыре-пять лет говорит абсолютно здравые вещи. Он совершенно прав в том, что вина за ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Киевом, полностью лежит на Украине», — сказал Цеков.

По его словам, раньше Россия всячески помогала Украине, фактически ничего не требуя взамен.

«Именно киевские власти испортили отношения, как верно заметил Червоненко. Эта тупиковая ситуация является причиной того, что Украина из самой успешной республики Советского Союза стала самым отсталым государством после распада СССР. Проводя свою русофобскую политику, они и пришли к нынешнему состоянию. На неправде процветающее государство не построить», — отметил сенатор.

Ранее Червоненко объяснил осложнение отношений Москвы и Киева тем, что украинская сторона «кидала и обманывала» Россию, нарушая двусторонние договорённости.

По его словам, для разрешения ситуации в Донбассе Киеву необходимо не заходить в тупик, а идти на переговоры с Москвой.