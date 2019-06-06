Экс-министр Украины рассказал об обмане Москвы Киевом
«Во многом отношения между Россией и Украиной так сложились, потому что Украина, вернее, власти Украины кидали и обманывали договорённости с Россией, а не только Россия это делала», — сказал он в эфире NewsOne.
По словам Червоненко, для разрешения ситуации в Донбассе Киеву необходимо не заходить в тупик, а идти на переговоры с Москвой.
«Цена этому тупику — беда миллионов людей в Донбассе», — добавил он.
В феврале Червоненко заявил, что Украина обманута Западом. По его словам, там намерены использовать Киев в качестве «раздражителя для Востока».
Также лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского разработать закон для регулирования отношений с Россией.