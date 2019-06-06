Экс-министр Украины рассказал об обмане Москвы Киевом

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко объяснил осложнение отношений Москвы и Киева тем, что украинская сторона «кидала и обманывала» Россию, нарушая двусторонние договорённости.

«Во многом отношения между Россией и Украиной так сложились, потому что Украина, вернее, власти Украины кидали и обманывали договорённости с Россией, а не только Россия это делала», — сказал он в эфире NewsOne.

По словам Червоненко, для разрешения ситуации в Донбассе Киеву необходимо не заходить в тупик, а идти на переговоры с Москвой.

«Цена этому тупику — беда миллионов людей в Донбассе», — добавил он.

В феврале Червоненко заявил, что Украина обманута Западом. По его словам, там намерены использовать Киев в качестве «раздражителя для Востока».

Также лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского разработать закон для регулирования отношений с Россией.