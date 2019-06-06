В Совфеде прокомментировали предложение Кучмы снять блокаду Донбасса

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Анна Лушникова
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT предложение представителя Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонида Кучмы о снятии экономической блокады с региона.
В Совфеде прокомментировали предложение Кучмы снять блокаду Донбасса
  • © РИА Новости

«Пока трудно сказать, увенчается ли эта инициатива успехом. Идея хорошая, и если Украина её реализует, то откажется от блокады региона, признает живущих там людей своими гражданами. Мы сможем только приветствовать подобное решение. Но я думаю, что господин Кучма и президент Зеленский могут столкнуться с жёстким противостоянием со стороны украинских радикалов», — заявил сенатор.

Джабаров отметил, что новый украинский лидер может справиться с радикально настроенными группами.

«Многое зависит от того, как поведёт себя президент. Если он сможет отстаивать позиции своего главного переговорщика в лице Кучмы, то тогда появятся все шансы», — сказал он.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что снятие экономической блокады с Донбасса планируется обсудить в ходе заседания контактной группы 19 июня.

По его словам, такое предложение сделал представитель Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кучма.

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