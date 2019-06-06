Эксперт прокомментировал предложение Кучмы снять блокаду Донбасса

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT предложение представителя Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонида Кучмы о снятии экономической блокады с региона.

«Если Киев хочет снять экономическую блокаду, это можно приветствовать. Вопрос в том, что для этого снятия не нужно никаких обсуждений и длительных переговоров. Достаточно самим принять определённые решения. Они, безусловно, будут восприняты позитивно Донецкой и Луганской стороной, ОБСЕ, Россией и, надеюсь, Украиной тоже. Само предложение Кучмы и его возвращение в комиссию говорят о том, что новая власть на Украине будет пытаться реализовывать некие собственные подходы и видение, и это, очевидно, можно рассматривать, как первый шаг. Он хороший, если действительно будет реализован», — считает эксперт.

Брутер также обратил внимание на то, что экс-президент Украины Пётр Порошенко потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского публично ответить, почему украинская делегация намерена обсудить вопрос снятия экономической блокады с Донбасса.

«Порошенко вводил эту блокаду, он отвечает за ту ситуацию, которая есть сегодня. Так что тут нет никаких сомнений в том, почему он возражает... На всё, что он говорит, Порошенко может сам себе и отвечать. Ни Зеленский, ни кто-либо ещё не обязаны давать Порошенко никаких разъяснений. Ему всё объяснил украинский народ. На мой взгляд, из того тупика, в который он завёл ситуацию, нет простого выхода. И, безусловно, снятие экономической блокады им не является. Но как первый шаг это стоит приветствовать», — заключил он.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что снятие экономической блокады с Донбасса планируется обсудить в ходе заседания контактной группы 19 июня.