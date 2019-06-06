Лавров: США напрямую работали по подготовке путча на Украине

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью РБК, что вина за то, что происходит в настоящее время на Украине, лежит на западных покровителях оппозиции.
Лавров: США напрямую работали по подготовке путча на Украине
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Ещё раз подчеркну, после того как на Украине состоялся госпереворот, вопреки соглашению, которое буквально за сутки до этого засвидетельствовали немцы, французы и поляки, мы стали стучаться в европейские двери, призывая урезонить подконтрольную им оппозицию», — сказал российский министр.

По его словам, западные коллеги только разводили руками.

«Я до сих пор считаю, что вина за то, что сейчас происходит в этой близкой, братской нам стране, целиком лежит на западных покровителях оппозиции. США напрямую работали по подготовке путча. Европейцы, судя по всему, искренне пытались найти компромисс между Януковичем и оппозицией, нашли его, подписали соглашение. Но, когда переворот состоялся, они не стали употреблять свою власть, своё влияние на Киев», — отметил Лавров.

В конце апреля генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что обсудил с Лавровым ситуацию на Украине.

Ранее глава российского МИД заявил, что Россия поддерживает деятельность миссии ОБСЕ на Украине и готова предоставить «её наблюдателям ооновскую охрану».

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