Генсек ОБСЕ обсудил с Лавровым ситуацию на Украине
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы обсудили широкий спектр вопросов безопасности, обсудили кризис вокруг Украины», — сказал он.
Генсек ОБСЕ добавил, что они затронули ситуацию и в других регионах мира, в частности в Центральной Азии и на Балканах, а также вопросы «угроз государствам, кибербезопасности».
«И мы чётко продемонстрировали, что Россия является ключевым игроком в европейской безопасности», — отметил Гремингер.
Ранее Гремингер заявлял о намерении обсудить на встрече с Лавровым ситуацию вокруг руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.