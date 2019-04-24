Генсек ОБСЕ обсудил с Лавровым ситуацию на Украине

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым ситуацию на Украине.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы обсудили широкий спектр вопросов безопасности, обсудили кризис вокруг Украины», — сказал он.

Генсек ОБСЕ добавил, что они затронули ситуацию и в других регионах мира, в частности в Центральной Азии и на Балканах, а также вопросы «угроз государствам, кибербезопасности».

«И мы чётко продемонстрировали, что Россия является ключевым игроком в европейской безопасности», — отметил Гремингер.

Ранее Гремингер заявлял о намерении обсудить на встрече с Лавровым ситуацию вокруг руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.