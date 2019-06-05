Супрун отреагировала на шутку Зеленского о семейном враче

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Исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун прокомментировала шутку президента страны Владимира Зеленского о том, что его семья пользуется услугами другого врача.
Супрун отреагировала на шутку Зеленского о семейном враче
  • © Министерство здравоохранения Украины

Супрун выразила надежду, что Зеленский будет судить о ней по результатам её работы, а не по отзывам и сообщениям в СМИ.

«Я надеюсь, что он... не будет делать выводы до того, как со мной поговорит, посмотрит на нашу работу, и не будет называть меня оскорбительными и достаточно непрофессиональными именами», — цитирует «Укринформ» временного главу Минздрава.

Она отметила, что также пока не делает выводов и прогнозов о работе нового президента, так как он «вторую или третью неделю работает».

Ранее Зеленский, комментируя работу украинских министров в эфире канала «1+1», заявил, что есть разные мнения о деятельности Супрун.

При этом он подчеркнул, что его семья предпочитает ходить к другому врачу.

«Супрун? Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете, да, как её называют? Ну, слава богу, у меня и у моей семьи есть другой врач», — пошутил украинский лидер.

В феврале Супрун выступила с предложением использовать марихуану в лечебных целях.

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