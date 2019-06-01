Супрун заявила, что с 2020 года дома ребёнка на Украине перестанут принимать детей

Короткая ссылка
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что с 2020 года дома ребёнка на Украине перестанут принимать детей и подобного рода учреждения превратят в паллиативно-реабилитационные центры.
Супрун заявила, что с 2020 года дома ребёнка на Украине перестанут принимать детей
  • Reuters

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По её словам, это связано с тем, что украинское правительство начало менять систему поддержки сирот.

«До 2020 года дома ребёнка будут работать в обычном режиме. Параллельно будет проводиться необходимая подготовка — чтобы всех детей, от которых отказались родители, устроить в семьи. С 2020 года детей не будут принимать в дома ребёнка. Будут созданы все условия, чтобы эти дети могли полноценно расти со своими родными родителями. В исключительном случае они будут жить в патронатной или приёмной семье», — написала она.

По утверждению Супрун, в настоящий момент на Украине в подобных заведениях проживают лишь 8% детей, у которых нет родителей. В остальных случаях у них есть мама, папа или даже оба родителя, которые просто оказались в затруднительном положении и не могут воспитывать ребёнка. 

Как добавила чиновница, к 2023 году на месте детских домов будут организованы паллиативно-реабилитационные центры.

«Все эти изменения не означают, что дети из детских домов останутся без жилья. Мы хотим, чтобы дети, которые сейчас живут в них, были устроены в хорошие семьи или могли расти в условиях, приближенных к семейным…. В качестве альтернативы детским домам существует практика патронатной (временной) семьи. Это переходный период перед подготовкой передачи ребёнка семье», — заключила она.

Ранее Супрун рассказала о вреде социальных сетей для психического здоровья человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить