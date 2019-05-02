В украинском Минздраве заявили о вреде соцсетей

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Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о вреде социальных сетей для психического здоровья человека.

Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook. 

«Исследования показывают, что количество виртуальных друзей не подтверждает нашу социализированность и готовность общаться, а иногда наоборот влияют на ощущение одиночества в реальной жизни», — указала она.

По её словам, анализы специалистов подтверждают появление дополнительного стресса, повышение чувства тревоги, ухудшение настроения и даже депрессии после взаимодействий в соцсетях. К негативным последствиям относят и развитие зависимости, снижение самооценки и нарушения сна.

Ранее депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов предложил ввести запрет на использование Instagram более одного часа в день.

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