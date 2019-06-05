В Госдуме оценили слова Зеленского о смерти «имперского проекта» России

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта».
В Госдуме оценили слова Зеленского о смерти «имперского проекта» России
  • РИА Новости

«Во-первых, вступит Украина в ЕС или нет, ещё неизвестно. Её там не очень ждут, как и НАТО, потому что за всё это нужно платить. Чтобы быть членом Евросоюза, необходимо соответствовать определённым нормам, а Киев пока к этому не готов. На сегодняшний день лидеру Украины, получившему такое большое доверие, рано делать определённые заявления, потому что он ещё не до конца разобрался в экономических и политических вопросах. Многие популистские заявления, присущие предвыборной кампании, сегодня уже не действуют», — сказал он.

Депутат также отметил, что украинские политики, в стремлении вступить в Евросоюз и постоянно потакая и подыгрывая европейцам, привели страну к очень серьёзным последствиям.

«Так что сегодня Зеленскому нужно думать, как выходить из этой ситуации. Сцена и политическая трибуна — две разные вещи. Предлагаю новому украинскому лидеру не спешить и думать, прежде чем делать серьёзные политические заявления», — заключил Чепа.

Ранее Зеленский заявил, что вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта».

Украинский лидер отметил, что это откроет «путь к демократическим переменам в России и на всём постсоветском пространстве».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить