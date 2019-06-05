В Госдуме оценили заявление Зеленского о референдуме по вопросу вступления в НАТО

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что референдум о вступлении страны в НАТО будет проведён, как только украинцы будут достаточно к этому подготовлены.
В Госдуме оценили заявление Зеленского о референдуме по вопросу вступления в НАТО
  • РИА Новости

«Зеленский в данном случае находится в плену того политического контекста, который на Украине активно формировался в последние годы. Идея о том, что Украина должна вступить в НАТО, очень долго занимала умы многих украинских политиков. С другой стороны, сам факт того, что президент готов прибегнуть к референдуму по данному вопросу, говорит о том, что он понимает, каким образом получил президентский мандат. Зеленский получил его прежде всего благодаря тем антиэлитным настроениям, которые сложились в стране», — заявил депутат.

По словам Новикова, сам факт обращения президента Украины к мнению граждан — «вне всякого сомнения вещь позитивная».

«Её можно приветствовать только при одном условии — если проведению референдума не будет предшествовать массовая и масштабная кампания по промывке мозгов», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что референдум о вступлении страны в НАТО будет проведён, как только украинцы будут достаточно к этому подготовлены.

По его словам, до организации референдума необходимо объяснить украинцам цели НАТО и рассказать о преимуществах вступления в альянс для Украины.

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