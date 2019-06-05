В Совфеде прокомментировали обращение Зеленского к России
- РИА Новости
«В данном случае он (Зеленский. — RT) обращается не по адресу. Не по адресу, потому что Россия не является стороной конфликта… Он должен обращаться не к тем, кто противостоит украинским вооружённым силам в Донбассе… он должен обращаться к командующим вооружённым силам Украины», — сказал Цеков.
По его словам, руководство Украины является единственным субъектом разрешения конфликта.
«Всё в руках Украины. Украина может буквально за три дня прекратить военные действия в Донбассе», — добавил сенатор.
Ранее Зеленский обратился к России, комментируя последствия обстрелов в Донбассе.