В Совфеде прокомментировали обращение Зеленского к России

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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к России по поводу «обострения конфликта» в Донбассе.
В Совфеде прокомментировали обращение Зеленского к России
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

По словам Клинцевича, российская сторона неоднократно подчёркивала, что не имеет отношения к происходящему в Донбассе и что это чисто внутриукраинский конфликт.

«И все здравомыслящие люди это прекрасно понимают и знают», — сказал сенатор.

Как отметил Клинцевич, заявление Зеленского кажется особенно странным на фоне его предыдущей риторики о готовности к переговорам и о намерении Киева соблюдать минские договорённости.

Ранее Зеленский назначил бывшего украинского президента Леонида Кучму представителем страны в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы действующего главы государства добиться мира на юго-востоке Украины.

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