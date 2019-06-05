В Совфеде прокомментировали обращение Зеленского к России

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к России по поводу «обострения конфликта» в Донбассе.

По словам Клинцевича, российская сторона неоднократно подчёркивала, что не имеет отношения к происходящему в Донбассе и что это чисто внутриукраинский конфликт.

«И все здравомыслящие люди это прекрасно понимают и знают», — сказал сенатор.

Как отметил Клинцевич, заявление Зеленского кажется особенно странным на фоне его предыдущей риторики о готовности к переговорам и о намерении Киева соблюдать минские договорённости.

Ранее Зеленский назначил бывшего украинского президента Леонида Кучму представителем страны в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы действующего главы государства добиться мира на юго-востоке Украины.