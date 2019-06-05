В Совфеде прокомментировали обращение Зеленского к России
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- РИА Новости
По словам Клинцевича, российская сторона неоднократно подчёркивала, что не имеет отношения к происходящему в Донбассе и что это чисто внутриукраинский конфликт.
«И все здравомыслящие люди это прекрасно понимают и знают», — сказал сенатор.
Как отметил Клинцевич, заявление Зеленского кажется особенно странным на фоне его предыдущей риторики о готовности к переговорам и о намерении Киева соблюдать минские договорённости.
Ранее Зеленский назначил бывшего украинского президента Леонида Кучму представителем страны в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы действующего главы государства добиться мира на юго-востоке Украины.