На Украине задержали воровавшего церковное имущество

Короткая ссылка
Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали в Киевской области мужчину, воровавшего церковное имущество.

Об этом сообщается на сайте регионального отделения Нацполиции.

По данным полицейских, 30-летний житель Харькова, ранее судимый за аналогичные преступления, успел обворовать несколько храмов региона.

«Правоохранители проверяют мужчину ещё по 74 кражам церковного имущества в области», — указывается в заявлении.

Отмечается, что некоторые похищенные иконы уже узнали священнослужители.

«Священнослужитель из Святоуспенской церкви в селе Пятигоры Тетиевского района узнал похищенную древнюю деревянную икону Божьей матери Скоропослушницы, на полотне мешковины, которая имеет золотое напыление и весит около 40 килограмм», — отметили в полиции.

Следователями расследуются материалы уголовного производства по признакам ч. 3 ст. 185 («Кража») Уголовного кодекса Украины.

В марте в Сумской области Украины неизвестные обокрали Свято-Николаевский храм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить