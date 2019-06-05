На Украине задержали воровавшего церковное имущество

Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали в Киевской области мужчину, воровавшего церковное имущество.

Об этом сообщается на сайте регионального отделения Нацполиции.

По данным полицейских, 30-летний житель Харькова, ранее судимый за аналогичные преступления, успел обворовать несколько храмов региона.

«Правоохранители проверяют мужчину ещё по 74 кражам церковного имущества в области», — указывается в заявлении.

Отмечается, что некоторые похищенные иконы уже узнали священнослужители.

«Священнослужитель из Святоуспенской церкви в селе Пятигоры Тетиевского района узнал похищенную древнюю деревянную икону Божьей матери Скоропослушницы, на полотне мешковины, которая имеет золотое напыление и весит около 40 килограмм», — отметили в полиции.

Следователями расследуются материалы уголовного производства по признакам ч. 3 ст. 185 («Кража») Уголовного кодекса Украины.

В марте в Сумской области Украины неизвестные обокрали Свято-Николаевский храм.