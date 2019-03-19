В Сумской области Украины обокрали храм

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В Сумской области Украины неизвестные обокрали Свято-Николаевский храм.
В Сумской области Украины обокрали храм
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Об этом сообщает региональное отделение Национальной полиции Украины.

Отмечается, что инцидент произошёл в селе Мирополье.

«Воры вынесли серебряную чашу, серебряную и латунную тарелки, а также продукты питания. О краже из храма участковому офицеру полиции сообщил его настоятель», — указывается в заявлении.

Установлено, что злоумышленники попали внутрь через входную дверь.

Ранее сообщалось, что в селе Гнездичном Тернопольской области сторонники новой церкви и радикалы избили прихожан и захватили храм канонической Украинской православной церкви.

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