Зеленский предложил провести заседание совета НАТО на Украине

Короткая ссылка
Украинский президент Владимир Зеленский выступил с предложением о проведении выездного заседания главного политического органа НАТО — Североатлантического совета — на Украине.
Зеленский предложил провести заседание совета НАТО на Украине
  • ©Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Мы будем рады приветствовать Североатлантический совет на Украине», — сказал Зеленский.

Ранее Столтенберг анонсировал учения НАТО и Украины в Чёрном море в июле.

Также Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам с Россией и соблюдению Минских соглашений.

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить