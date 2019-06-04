Зеленский предложил провести заседание совета НАТО на Украине
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Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.
«Мы будем рады приветствовать Североатлантический совет на Украине», — сказал Зеленский.
Ранее Столтенберг анонсировал учения НАТО и Украины в Чёрном море в июле.
Также Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам с Россией и соблюдению Минских соглашений.
Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе.